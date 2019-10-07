У США 50 тисяч робітників General Motors вийшли на страйк

У Сполучених Штатах вже три тижні страйкують майже 50 тисяч робітників компанії General Motors, вимагаючи кращої заробітної платні та умов праці. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що це найбільший страйк проти автовиробника за останні 50 років в США. Учасники демонстрацій вважають, що власники компанії отримують мільйонні прибутки в той час як співробітники отримують маленькі зарплати.

В той же час, керівництво повідомляє, що через уповільнення глобальної економіки доходи компанії падають.

Раніше криза спіткала компанію у 2008 році - тоді General Motors оголосила себе банкрутом, а працівникам суттєво урізали зарплати та пільги. Тепер компанія заявляє, що кризи немає, проте доходи останнім часом почали падати.

Компанія вже замислюється над тим, як розпочати виготовлення електромобілів. А це вимагатиме додаткових інвестицій. Тож серед робітників компанії поширюються чутки, що автовиробник планує закрити у США 4 заводи. Натомість у Мексиці, де оплата праці дешевша, потужності нарощуються.

Нагадаємо, увересні страйк на дві доби оголосили співробітники авіакомпанії British Airways. Тоді компанія скасувала понад 1,5 тисячі рейсів з Великої Британії за один день. Постраждали близько 280 тис. пасажирів.