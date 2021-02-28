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В США более 300 человек обвиняются в штурме Капитолия

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 28 февраля 2021 12:49
В США более 300 человек обвиняются в штурме Капитолия Фото: штурм Капитолия (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах более чем 300 лицам предъявлены обвинения в организации беспорядков в Вашингтоне и в захвате Капитолия. По меньшей мере 280 человек арестованы.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции США Меррик Гарленд, передает The Hill.

"Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут привлечены", - заявил он.

Отметим, что обвинения предъявлены за незаконное проникновение в здание американского Конгресса и нападение на сотрудников полиции. При этом некоторые подсудимые обвиняются и в более серьезных преступлениях - организации заговора и совершении актов насилия.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее стало известно, что компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения приступа.

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