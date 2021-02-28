У США понад 300 осіб обвинувачуються у штурмі Капітолію

У Сполучених Штатах більш ніж 300 особам висунуто звинувачення в організації заворушень у Вашингтоні і в захопленні Капітолію. Щонайменше 280 осіб заарештовано.

"Розслідування просувається з безпрецедентною швидкістю і масштабом, і це правильно. Винні мають бути притягнуті до відповідальності, і вони будуть притягнуті", - заявив він.

Зазначимо, що звинувачення пред'явлені за незаконне проникнення в будівлю американського Конгресу і напад на співробітників поліції. При цьому деякі підсудні обвинувачуються і у більш серйозних злочинах - організації змови та вчиненні актів насильства.