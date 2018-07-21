США в 2017-м стали лидером по закупкам стрелкового оружия у Украины

Соединенные Штаты приобрели у Украины более 15 тысяч автоматов

Соединенные Штаты Америки закупили у нашего государства более 15 тысяч автоматов в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы экспортного контроля.

Так, Штаты приобрели у Украины более 15 тысяч автоматов, а также 790 гранатометов и таким образом сохранили за собой лидерство по закупкам стрелкового оружия у Украины третий год подряд.

При этом в 2015 и 2016 годах США приобрели 10000 винтовок и карабинов, а также зенитно-ракетные комплексы.

Отметим, что данные о том, кто именно приобретал оружие - Пентагон или частные компании - не указаны.

Также, согласно данным ведомства, Иордания, Монголия, Узбекистан и Турция приобрели стрелковое оружие у Украины.

Кроме того, указано, что Таиланд в 2017 году закупил 16 танков "Оплот".

Напомним, в июне Украина и США договорились о создании нового боевого модуля по стандартам НАТО, а в конце мая сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" усилит сотрудничество с НАТО.

Кроме того, как писало РБК-Украина, представители Консервативной партии Канады предложили передать Украине партию летального оружия на 9,5 миллионов долларов.