США в 2017-му стали лідером по закупкам стрілецької зброї в України

Сполучені Штати придбали в України більше 15 тисяч автоматів

Сполучені Штати Америки закупили у нашої держави понад 15 тисяч автоматів в минулому році. Про це свідчать дані Держслужби експортного контролю.

Так, Штати придбали в України більше 15 тисяч автоматів, а також 790 гранатометів і таким чином зберегли за собою лідерство по закупкам стрілецької зброї в України третій рік поспіль.

При цьому в 2015 і 2016 роках США придбали 10000 гвинтівок і карабінів, а також зенітно-ракетні комплекси.

Відзначимо, що дані про те, хто саме купував зброю - Пентагон або приватні компанії - не вказані.

Також, згідно з даними відомства, Йорданія, Монголія, Узбекистан і Туреччина придбали стрілецьку зброю в України.

Крім того, зазначено, що Таїланд в 2017 році закупив 16 танків "Оплот".

Нагадаємо, в червні Україна і США домовилися про створення нового бойового модуля за стандартами НАТО, а в кінці травня повідомлялося, що державний концерн "Укроборонпром" посилить співпрацю з НАТО.

Крім того, як писало РБК-Україна, представники Консервативної партії Канади запропонували передати Україні партію летальної зброї на 9,5 мільйона доларів.