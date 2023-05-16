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США 1 червня можуть перевищити ліміт держборгу, - Мінфін

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Вівторок 16 травня 2023 01:48
США 1 червня можуть перевищити ліміт держборгу, - Мінфін Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США можуть перевищити ліміт державного боргу вже 1 червня цього року.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, передає РБК-Україна з посиланням на NBC.

Вона написала листа Конгресу, в якому повідомила, що у разі зволікання з підвищенням ліміту, країну може очікувати дефолт.

"Оскільки тепер доступна додаткова інформація, я пишу, щоб зазначити, що, за нашими оцінками, Казначейство, ймовірно, більше не зможе виконувати всі зобов'язання уряду, якщо Конгрес не вживе заходів щодо підвищення або припинення ліміту боргу до 1 червня", - написала Єллен у листі.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Джанет Єллен закликала Конгрес підвищити ліміт державного боргу у розмірі 31,4 трлн доларів, щоб запобігти безпрецедентному дефолту.

Після президент США Джо Байден заявив, що переговори з Конгресом щодо підвищення ліміту держборгу США просуваються, і більше про їх прогрес стане відомо протягом наступних двох днів.

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