США 1 червня можуть перевищити ліміт держборгу, - Мінфін

США можуть перевищити ліміт державного боргу вже 1 червня цього року.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, передає РБК-Україна з посиланням на NBC .

Вона написала листа Конгресу, в якому повідомила, що у разі зволікання з підвищенням ліміту, країну може очікувати дефолт.

"Оскільки тепер доступна додаткова інформація, я пишу, щоб зазначити, що, за нашими оцінками, Казначейство, ймовірно, більше не зможе виконувати всі зобов'язання уряду, якщо Конгрес не вживе заходів щодо підвищення або припинення ліміту боргу до 1 червня", - написала Єллен у листі.