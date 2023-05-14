Нові подробиці через два дні. Байден розповів про переговори щодо ліміту держборгу США

Джо Байден розповів про переговори з Конгресом про підвищення ліміту боргу уряду Сполучених Штатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Байден у суботу, 14 травня, заявив, що переговори з Конгресом щодо підвищення ліміту держборгу США просуваються, і більше про їх прогрес стане відомо протягом наступних двох днів.

"Я думаю, що вони рухаються вперед, важко сказати. Ми ще не досягли критичної точки. Ми дізнаємося більше в найближчі два дні", - зазначив американський лідер.

Зазначається, що на початку наступного тижня президент зустрінеться зі спікером Палати представників Республіканської партії Кевіном Маккарті та іншими лідерами Конгресу, щоб відновити переговори.