Нові подробиці через два дні. Байден розповів про переговори щодо ліміту держборгу США
Джо Байден розповів про переговори з Конгресом про підвищення ліміту боргу уряду Сполучених Штатів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Байден у суботу, 14 травня, заявив, що переговори з Конгресом щодо підвищення ліміту держборгу США просуваються, і більше про їх прогрес стане відомо протягом наступних двох днів.
"Я думаю, що вони рухаються вперед, важко сказати. Ми ще не досягли критичної точки. Ми дізнаємося більше в найближчі два дні", - зазначив американський лідер.
Зазначається, що на початку наступного тижня президент зустрінеться зі спікером Палати представників Республіканської партії Кевіном Маккарті та іншими лідерами Конгресу, щоб відновити переговори.
Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала Конгрес підвищити ліміт державного боргу у розмірі 31,4 трлн доларів, щоб запобігти безпрецедентному дефолту.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США навіть у разі дефолту матимуть можливість надавати Україні військову допомогу.
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