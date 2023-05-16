США 1 июня могут превысить лимит госдолга, - Минфин

США могут превысить лимит государственного долга уже 1 июня этого года.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Она написала письмо Конгрессу, в котором сообщила, что в случае промедления с повышением лимита страну может ожидать дефолт.

"Поскольку теперь доступна дополнительная информация, я пишу, чтобы отметить, что, по нашим оценкам, Казначейство, вероятно, больше не сможет выполнять все обязательства правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или прекращению лимита долга до 1 июня", - написала Йеллен в письме.