Срыв инспекции возле Шумов не является срывом минских соглашений, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не считает перенос инспектирования украинских позиций возле Шумов срывом минских договоренностей. Также он объяснил причины срыва совместной инспекции на Донбассе.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук рассказал, что украинская сторона попросила ОБСЕ в ближайшее время провести заседание специальной группы по безопасности для обсуждения вопроса срыва инспекции. Соответствующее письмо Кравчук отослал координатору ОБСЕ Хайди Грау.

По его словам, инспектирование позиций возле Шумов перенесли из-за поведения пророссийских боевиков. Боевики сегодня начали требовать проведения инспекций возле других населенных пунктов, а также хотели осуществлять видеофиксацию.

Напомним, вчера на заседании ТКГ договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи Шумов. Это было предложение украинской стороны из-за обвинений со стороны боевиков "ДНР" в нарушении условий перемирия.

Сегодня стало известно, что инспекция украинских позиций возле Шумов не состоится, ее перенесли на неопределенный срок.

После этого Украина инициировала срочное заседание ТКГ.

Кроме того, сегодня днем боевики обстреляли позиции Объединенных сил возле Шумов.