Сроки вступительной кампании могут быть смещены из-за ВНО, - Минобразования

Сроки вступительной кампании могут быть смещены из-за Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщила врио. министр образования и науки Любомира Мандзий, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, изменения в правила приема с корректировкой даты старта вступительной кампании будет подготовлено Министерством образования.

"Мы готовы начать ВНО в июне, мы готовы начать ВНО в июле и мы готовы начать даже в середине августа. Если мы готовы начать его в середине августа, то процедура ВНО и результаты будут в сентябре. При таких условиях вступительная кампания в учреждения высшего образования завершится к середине октября. Если мы сможем вернуться в школу в июне, то вступительная кампания будет продолжена и она точно не будет проведена в июле месяце. Соответствующие изменения в правила приема с корректировкой даты старта вступительной кампании будет подготовлено Министерством образования", - заявила Мандзий.

При этом она отметила, что сроки вступительной кампании будет смещен.

"Но много процессов вступительной кампании мы будем стараться провести дистанционно, с уходом большого скопления людей в аудиториях. Сейчас мы над этим работаем", - добавила Мандзий.

Напомним, в связи с продлением карантина Министерство образования изменит сроки вступительной кампании и дату проведения ВНО.

Кроме того, ВНО в Украине в этом году будет проведен, однако его сроки могут сместить. Пробное ВНО должно было состояться 4 и 11 апреля.