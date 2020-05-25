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Сроки подачи документов на должность главы НСЗУ продлили

Новости » Общество     25.05.2020 - 10:23
Сроки подачи документов на должность главы НСЗУ продлили
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Правительство продлило сроки до 27 мая

Правительство продлило сроки принятия документов на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Конечный срок подачи документов назначен на 27 мая.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение правительство приняло в связи с обращениями кандидатов, которые не успевали подать все документы до 25 мая.

"В соответствии с принятыми решениями был объявлен отбор, начиная с 22 мая, и конечный срок принятия документов был сегодня (25 мая - ред.) в 18 часов. Но я получил соответствующие вопросы от людей, которые якобы не успевают подать все документы. Поэтому было принято решение продлить сроки. Это позволяет закон, до 5 дней приема документов. Конечный срок сейчас продлен до среды, 27 мая, до 18 часов", - сообщил Степанов.

Напомним, в Минздраве не смогли выбрать победителя конкурса на должность главы НСЗУ, в результате был назначен новый конкурс.

Также РБК-Украина писало, что само назначение может состояться уже на следующем заседании Кабмина.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим Степановмедреформа
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