ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Терміни подачі документів на посаду голови НСЗУ продовжили

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 10:23
Терміни подачі документів на посаду голови НСЗУ продовжили
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Уряд продовжив термін до 27 травня

Уряд продовжив термін прийняття документів на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Кінцевий термін подачі документів призначений на 27 травня.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення уряд ухвалив у зв'язку із зверненнями кандидатів, які не встигали подати всі документи до 25 травня.

"У відповідності з прийнятими рішеннями було оголошено відбір, починаючи з 22 травня, кінцевий термін прийняття документів був сьогодні (25 травня - ред.) о 18 годині. Але я отримав відповідні питання від людей, які нібито не встигають подати всі документи. Тому було прийнято рішення подовжити терміни. Це дозволяє закон, до 5 днів прийому документів. Кінцевий термін зараз продовжено до середи, 27 травня, до 18 годин", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, у Моз не змогли обрати переможця конкурсу на посаду голови НСЗУ, в результаті був призначений новий конкурс.

Також РБК-Україна писало, що саме призначення може відбутися вже на наступному засіданні Кабміну.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степановмедреформа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся