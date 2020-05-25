Терміни подачі документів на посаду голови НСЗУ продовжили

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Уряд продовжив термін до 27 травня

Уряд продовжив термін прийняття документів на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Кінцевий термін подачі документів призначений на 27 травня.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення уряд ухвалив у зв'язку із зверненнями кандидатів, які не встигали подати всі документи до 25 травня.

"У відповідності з прийнятими рішеннями було оголошено відбір, починаючи з 22 травня, кінцевий термін прийняття документів був сьогодні (25 травня - ред.) о 18 годині. Але я отримав відповідні питання від людей, які нібито не встигають подати всі документи. Тому було прийнято рішення подовжити терміни. Це дозволяє закон, до 5 днів прийому документів. Кінцевий термін зараз продовжено до середи, 27 травня, до 18 годин", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, у Моз не змогли обрати переможця конкурсу на посаду голови НСЗУ, в результаті був призначений новий конкурс.

Також РБК-Україна писало, що саме призначення може відбутися вже на наступному засіданні Кабміну.

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Автор: Игорь Литвиненко