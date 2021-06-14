Срок заключения из-за ненадлежащих условий в тюрьме могут сократить: законы внесли в Раду

Кабинет министров внес в Верховную раду два проекта об изменениях в законодательство по поводу мер по восстановлению прав осужденных. Они предусматривают досрочное освобождение из-за ненадлежащих условий содержания.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Проекты зарегистрированы под №№5652-5653.

Законопроект №5652

Документ закрепляет право осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и лиц, взятых под стражу, содержаться в надлежащих условиях. В случае нарушения этого права они смогут обращаться в комиссию по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний. В случае несогласия с решением указанной комиссии его можно будет обжаловать в суде.

В законе прописаны правовые основания для образования местными органами исполнительной власти комиссий по рассмотрению жалоб, в свою очередь на основании указанных норм Кабинет министров утвердит положение о таких комиссиях.

Также проект определяет механизм обращения в комиссию по рассмотрению жалоб. А именно лицо, взятое под стражу, осужденный, член семьи или близкий родственник, защитник вправе обратиться с заявлением о содержании в ненадлежащих условиях к администрации места предварительного заключения, учреждения исполнения наказаний.

Учреждение безотлагательно направляет это заявление в комиссию по рассмотрению жалоб. Она рассматривает заявление в течение пятнадцати дней со дня получения заявления и направляет решение осужденному.

В десятидневный срок после получения соответствующего заявления члены комиссии по рассмотрению жалоб имеют полномочия посетить учреждение предварительного заключения или исполнения наказаний и изучить состояние соблюдения администрацией условий содержания.

Законопроект №5653

Документ определяет компенсационные меры в случае ненадлежащих условий содержания под стражей. Согласно проекту, срок наказания, после которого может быть применено условно-досрочное освобождение, могут сократить на срок, в течение которого лицо содержалось в ненадлежащих условиях.

Также в случае установления факта содержания лица в ненадлежащих условиях в учреждениях предварительного заключения или исполнения наказаний, неотбытая часть наказания, которая может быть заменена более мягким наказанием, сокращается на срок, в течение которого заключенного держали в ненадлежащих условиях.

Кроме того, закон предоставляет возможность снятия судимости до истечения определенных законом сроков в случае содержания лица в ненадлежащих условиях.

Документ дает право заключенному в течение шести месяцев со дня отбытия наказания в виде ареста или лишения свободы ходатайствовать в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого он проживает, об установлении факта и срока содержания в ненадлежащих условиях.