Срок подачи заявок на выплату 8 тысяч гривен продлили до 31 декабря

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Срок подачи заявок на выплаты ФОПам и наемным работникам по 8 тысяч гривен компенсации за карантин продлили с 21 до 31 декабря. Компенсацию могут получить те, чей основной вид деятельности попал в перечень КВЭД, который утвердил Кабмин.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В то же время заявки на две другие программы компенсации заявки необходимо подать до 21 декабря. Это возврат бизнесу уплаченного ЕСВ и единовременная материальная помощь работодателям.

Напомним, Верховная рада 4 декабря приняла законы о выплатах из государственного бюджета компенсации бизнесу за карантин на сумму около 12 млрд гривен.

Кабинет министров 9 декабря принял несколько постановлений по реализации этих программ. В частности, был утвержден перечень видов экономической деятельности (ВЭД), которые пострадали от карантина.

Первая программа - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов, которые пострадали от карантина. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря.

Вторая программа - это единовременная материальная помощь юридическим лицам, которые используют труд наемных работников и основной ВЭД которых не входит в перечень основных ВЭД, к которым применяются ограничительные противоэпидемические мероприятия. Заявки подают в центры занятости до 21 декабря.

Третья программа - компенсация субъектам хозяйствования уплаченного в 2020 году Единого социального взноса (ЕСВ). Размер единовременной компенсации рассчитывается как среднее значение уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев. Выплачивается согласно перечню КВЭД, утвержденному Кабмином. Заявки необходимо подавать в Государственную налоговую службу до 21 декабря.