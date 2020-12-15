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Строк подачі заявок на виплату 8 тисяч гривен продовжили до 31 грудня

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 12:09
Строк подачі заявок на виплату 8 тисяч гривен продовжили до 31 грудня
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Водночас заявки на дві інші програми компенсації необхідно подати до 21 грудня. Це повернення бізнесу сплаченого ЄСВ та одноразова матеріальна допомога роботодавцям.

Нагадаємо, Верховна рада 4 грудня ухвалила закони про виплати з держаного бюджету компенсації бізнесу за впроваджений карантин на суму близько 12 млрд гривень.

Кабінет міністрів 9 грудня ухвалив декілька постанов щодо реалізації цих програм. Зокрема, був затверджений перелік видів економічної діяльності (ВЕД), які постраждали від карантину.

Перша програма - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів, які постраждали від карантину. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня.

Друга програма - це одноразова матеріальна допомога юридичним особам, які використовують працю найманих працівників та основний ВЕД яких не входить до переліку основних ВЕД, до яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи. Заявки подають до центрів зайнятості до 21 грудня.

Третя програма - компенсація суб’єктам господарювання сплаченого у 2020 році Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Розмір одноразової компенсації розраховується як середнє значення сплаченого ЄСВ за останні 10 місяців. Виплачуються відповідно до переліку КВЕД, затвердженого Кабміном. Заявки необхідно подавати до Державної податкової служби до 21 грудня.

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