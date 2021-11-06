Срок действия международных сертификатов после выздоровления от COVID-19 сильно сократили
Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования и использования COVID-19-сертификатов. Срок действия международных сертификатов после выздоровления сокращен со 180 до 105 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 4 ноября 2021 г. № 1156, обнародованную на Правительственном портале.
В то же время срок действия сертификатов, действующих на территории Украины, остается на уровне 180 дней.
Кроме того, порядок дополнен нормой о том, что COVID-сертификат может быть сформировано не более двух раз за один календарный год.
Нормы о действии сертификатов содержатся в Порядке формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, отрицательный результат тестирования или выздоровления лица от указанной болезни.
По данным опроса Центра Разумкова, среди украинцев нет единого мнения по вопросу, какой способ борьбы с распространением коронавируса является наиболее действенным. Около трети опрошенных (31,1%) назвали тотальную вакцинацию населения.