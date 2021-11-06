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Срок действия международных сертификатов после выздоровления от COVID-19 сильно сократили

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Украина, Суббота 06 ноября 2021 10:22
Срок действия международных сертификатов после выздоровления от COVID-19 сильно сократили Фото: COVID-сертификат при выздоровлении будет действовать 105 дней (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования и использования COVID-19-сертификатов. Срок действия международных сертификатов после выздоровления сокращен со 180 до 105 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 4 ноября 2021 г. № 1156, обнародованную на Правительственном портале.

В то же время срок действия сертификатов, действующих на территории Украины, остается на уровне 180 дней.

Кроме того, порядок дополнен нормой о том, что COVID-сертификат может быть сформировано не более двух раз за один календарный год.

Нормы о действии сертификатов содержатся в Порядке формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, отрицательный результат тестирования или выздоровления лица от указанной болезни.

По данным опроса Центра Разумкова, среди украинцев нет единого мнения по вопросу, какой способ борьбы с распространением коронавируса является наиболее действенным. Около трети опрошенных (31,1%) назвали тотальную вакцинацию населения.

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