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Термін дії сертифікатів після одужання від COVID-19 суттєво скоротили

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Україна, Субота 06 листопада 2021 10:22
Термін дії сертифікатів після одужання від COVID-19 суттєво скоротили Фото: COVID-сертифікат після одужанні буде діяти 105 днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування та використання COVID-19-сертифікатів. Термін дії міжнародних та внутрішніх сертифікатів після одужання скорочений зі 180 до 105 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну від 4 листопада 2021 р. № 1156, оприлюднену на Урядовому порталі.

Крім того, порядок доповнений нормою про те, що COVID-сертифікат після одужання може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік.

Норми щодо дії сертифікатів містяться у Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби.

За даними опитування Центру Разумкова, серед українців немає одностайності щодо питання, який спосіб боротьби з розповсюдженням коронавірусу є найбільш дієвим. Близько третини опитаних (31,1%) назвали тотальну вакцинацію населення.

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