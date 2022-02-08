"Срочное поручение": что стоит на повестке дня политической подгруппы ТКГ
Стало известно, что стоит на повестке дня политической подгруппы ТКГ. Сейчас занимаются так называемым "срочным поручением".
Об этом заявил и.о. первого замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в интервью РБК-Украина.
"У нас есть так называемое "срочное поручение" ТКГ разработать план действий по выполнению Минских соглашений. Почему "так называемое" срочное - потому что этому поручению уже больше года", - рассказал Костин.
По его словам, еще в 2016 году на уровне "нормандского формата" появилась идея разработать дорожную карту выполнения Минских соглашений.
"Понятно, что выполнение тех или иных обязательств в любом переговорном процессе начинается с взаимных условий: а вот давайте сначала вы делайте это, а потом это, а мы тогда сделаем это и так далее. И сама по себе идея дорожной карты 2016 года предполагала определенную очередность пошагового выполнения тех или иных элементов Минских договоренностей", - отметил он.