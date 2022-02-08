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"Срочное поручение": что стоит на повестке дня политической подгруппы ТКГ

Новина українською →
Киев, Вторник 08 февраля 2022 09:12
"Срочное поручение": что стоит на повестке дня политической подгруппы ТКГ Фото: стало известно, что стоит на повестке дня политической подгруппы ТКГ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Стало известно, что стоит на повестке дня политической подгруппы ТКГ. Сейчас занимаются так называемым "срочным поручением".

Об этом заявил и.о. первого замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в интервью РБК-Украина.

"У нас есть так называемое "срочное поручение" ТКГ разработать план действий по выполнению Минских соглашений. Почему "так называемое" срочное - потому что этому поручению уже больше года", - рассказал Костин.

По его словам, еще в 2016 году на уровне "нормандского формата" появилась идея разработать дорожную карту выполнения Минских соглашений.

"Понятно, что выполнение тех или иных обязательств в любом переговорном процессе начинается с взаимных условий: а вот давайте сначала вы делайте это, а потом это, а мы тогда сделаем это и так далее. И сама по себе идея дорожной карты 2016 года предполагала определенную очередность пошагового выполнения тех или иных элементов Минских договоренностей", - отметил он.

Напомним, задача максимум на нормандской встрече в Берлине - разблокировать ТКГ.

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