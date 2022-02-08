"Термінове доручення": що стоїть на порядку денному політичної підгрупи ТКГ
Стало відомо, що стоїть на порядку денному політичної підгрупи ТКГ. Зараз займаються так званим "терміновим дорученням".
Про це заявив в.о. першого заступника голови української делегації в ТКГ Андрій Костін в інтерв'ю РБК-Україна.
"У нас є так зване "термінове доручення" ТКГ розробити план дій щодо виконання Мінських угод. Чому "так зване" термінове - тому що цьому дорученню вже більше року", - розповів Костін.
За його словами, ще в 2016 році на рівні "нормандського формату" з'явилася ідея розробити дорожню карту виконання Мінських угод.
"Зрозуміло, що виконання тих чи інших зобов'язань в будь-якому переговорному процесі починається з взаємних умов: а ось давайте спочатку ви робіть це, а потім це, а ми тоді зробимо це і так далі. І сама по собі ідея дорожньої карти 2016 року передбачала певну черговість покрокового виконання тих чи інших елементів Мінських домовленостей", - зазначив він.