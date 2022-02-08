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"Термінове доручення": що стоїть на порядку денному політичної підгрупи ТКГ

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 09:12
"Термінове доручення": що стоїть на порядку денному політичної підгрупи ТКГ Фото: стало відомо, що стоїть на порядку денному політичної підгрупи ТКГ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Стало відомо, що стоїть на порядку денному політичної підгрупи ТКГ. Зараз займаються так званим "терміновим дорученням".

Про це заявив в.о. першого заступника голови української делегації в ТКГ Андрій Костін в інтерв'ю РБК-Україна.

"У нас є так зване "термінове доручення" ТКГ розробити план дій щодо виконання Мінських угод. Чому "так зване" термінове - тому що цьому дорученню вже більше року", - розповів Костін.

За його словами, ще в 2016 році на рівні "нормандського формату" з'явилася ідея розробити дорожню карту виконання Мінських угод.

"Зрозуміло, що виконання тих чи інших зобов'язань в будь-якому переговорному процесі починається з взаємних умов: а ось давайте спочатку ви робіть це, а потім це, а ми тоді зробимо це і так далі. І сама по собі ідея дорожньої карти 2016 року передбачала певну черговість покрокового виконання тих чи інших елементів Мінських домовленостей", - зазначив він.

Нагадаємо, завдання максимум на нормандській зустрічі в Берліні - розблокувати ТКГ.

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