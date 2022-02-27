Срочно в укрытие. Объявлена угроза ракетного удара в Киеве

Ситуация в Киеве 27 февраля остается напряженной. Из-за угрозы ракетного удара людей просят срочно спуститься в укрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
"Внимание. Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты! Угроза ракетного удара", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня стало известно, что отряды сил территориальной обороны Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областей отправились помогать Киеву в противостоянии войскам Российской Федерации.
Как заявлял мэр Киева Виталий Кличко, на сегодня российских войск в столице нет.