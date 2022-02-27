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Срочно в укрытие. Объявлена угроза ракетного удара в Киеве

Автор: Артем Горовенко

Ситуация в Киеве 27 февраля остается напряженной. Из-за угрозы ракетного удара людей просят срочно спуститься в укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"Внимание. Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты! Угроза ракетного удара", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что отряды сил территориальной обороны Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областей отправились помогать Киеву в противостоянии войскам Российской Федерации.

Как заявлял мэр Киева Виталий Кличко, на сегодня российских войск в столице нет.

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