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Терміново в укриття. Оголошено загрозу ракетного удару в Києві

Автор: Артем Горовенко

Ситуація в Києві 27 лютого залишається напруженою. Через загрозу ракетного удару людей просять терміново спуститися в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

"Увага. Просимо всіх терміново піти в укриття цивільного захисту! Загроза ракетного удару", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що загони сил територіальної оборони Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської областей вирушили допомагати Києву у протистоянні військам Російської Федерації.

Як заявляв мер Києва Віталій Кличко, на сьогодні російських військ у столиці немає.

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