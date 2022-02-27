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Российских войск в Киеве нет, - Кличко

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Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 14:11
Российских войск в Киеве нет, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Ситуация в Киеве 27 февраля остается напряженной, но российских войск в столице нет. Военные и территориальная оборона продолжают уничтожать диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение мэра Виталия Кличко.

"Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет. Но наши военные, правоохранители и терроборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов. Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп", - отметил Кличко.

По его словам, для безопасности киевлян введен комендантский час до завтрашнего утра. Выйти из дома можно только в укрытие по сигналу воздушной тревоги.

Он также добавил, что с 24 февраля погибли или умерли 9 мирных жителей, в том числе один ребенок, 4 неизвестных и 18 военных и бойцов территориальной обороны. Ранены 106 человек, из них 47 гражданских, в том числе трое детей и 17-летний курсант.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киев идут особо опасные российские террористы колонной военной техники с белой буквой "V".

Также сегодня не подтвердилась информация о том, что российские войска при обстреле попали в пункт захоронения ядерных отходов.

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