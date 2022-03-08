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Срочникам на период военного времени будут дополнительно платить 30 000 гривен в месяц

Автор: Дмитрий Кузнецов

Военнослужащим срочной службы на период военного времени ежемесячно будут дополнительно платить 30 000 гривен. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"На период военного положения военнослужащим срочной службы будут ежемесячно выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Кабмин внес изменения в постановление №168 от 28 февраля 2022 года "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, рядовым и командирам, полицейским и членам их семей во время войны".

Напомним, ранее Кабмин принял решение о повышении выплат военным. Так, участникам боевых действий дополнительное вознаграждение составит 100 тысяч гривен в месяц.

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