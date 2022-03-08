Строковикам на період воєнного часу будуть додатково платити 30 000 гривень на місяць

Військовослужбовцям строкової служби на період воєнного часу щомісяця будуть додатково платити 30 000 гривень. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"На період воєнного стану військовослужбовцям строкової служби будуть щомісяця виплачувати додаткову винагороду в розмірі 30 000 гривень", - йдеться в повідомленні відомства.
Зазначається, що Кабмін вніс зміни до постанови №168 від 28 Лютого 2022 року "Питання деяких виплат військовослужбовцям, рядовим і командирам, поліцейським і членам їх сімей під час війни".
Нагадаємо, раніше Кабмін прийняв рішення про підвищення виплат військовим. Так, учасникам бойових дій додаткова винагорода становитиме 100 тисяч гривень на місяць.
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