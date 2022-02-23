Очередные фейки. Ляшко опроверг информацию об эвакуации больниц из Киева
Мошенники распространяют "приказ" министра здравоохранения, в котором призывают проводить "срочную эвакуацию медицинских учереждений Киева во Львов". Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал документ "фейковым".
Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко на странице в Facebook.
"В настоящее время распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения с моей подписью об утвержденных мерах по эвакуации в лечебных заведениях города Киева и других городов. Все содержание несуществующего приказа фейково", - написал Ляшко, отметив, что все заведения здравоохранения работают в штатном режиме.
По информации РБК-Украина, в поддельном указе говорится о том, что госорганы власти якобы срочно эвакуируются во Львов. И что якобы нужно проводить эвакуацию из всех медучреждений в Киеве и на Восток от него на Западную Украину. В частности, злоумышленник указал, что всех больных нужно выписать, а все медицинское оборудование, которое невозможно вывезти, нужно уничтожить. Фейковый документ разослали в правительственные организации, в местные органы власти, в частности в КГГА.
Напомним, ранее в КГГА опровергали еще один фейк - в Киеве пока не планируют проверять систему оповещения с включением звука сирен.