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Очередные фейки. Ляшко опроверг информацию об эвакуации больниц из Киева

Новина українською →
Украина , Среда 23 февраля 2022 13:56
Очередные фейки. Ляшко опроверг информацию об эвакуации больниц из Киева Фото: министр здравоохранения Украині Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Каролина Гайдук, Ульяна Безпалько

Мошенники распространяют "приказ" министра здравоохранения, в котором призывают проводить "срочную эвакуацию медицинских учереждений Киева во Львов". Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал документ "фейковым".

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко на странице в Facebook.

"В настоящее время распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения с моей подписью об утвержденных мерах по эвакуации в лечебных заведениях города Киева и других городов. Все содержание несуществующего приказа фейково", - написал Ляшко, отметив, что все заведения здравоохранения работают в штатном режиме.

По информации РБК-Украина, в поддельном указе говорится о том, что госорганы власти якобы срочно эвакуируются во Львов. И что якобы нужно проводить эвакуацию из всех медучреждений в Киеве и на Восток от него на Западную Украину. В частности, злоумышленник указал, что всех больных нужно выписать, а все медицинское оборудование, которое невозможно вывезти, нужно уничтожить. Фейковый документ разослали в правительственные организации, в местные органы власти, в частности в КГГА.

Напомним, ранее в КГГА опровергали еще один фейк - в Киеве пока не планируют проверять систему оповещения с включением звука сирен.

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Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко
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