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Чергові фейки. Ляшко спростував інформацію про евакуацію лікарень з Києва

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Україна , Середа 23 лютого 2022 13:56
Чергові фейки. Ляшко спростував інформацію про евакуацію лікарень з Києва Фото: міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Кароліна Гайдук

Шахраї розповсюджують "наказ" міністра охорони здоров'я, у якому закликають проводити "термінову евакуацію медичних закладів Києва до Львова". Голова МОЗ Віктор Ляшко назвав документ "фейковим".

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на сторінці в Facebook.

"Наразі поширюється фейковий наказ Міністерства охорони здоров'я з моїм підписом про затверджені заходи з евакуації у лікувальних закладах міста Києва та інших міст. Весь зміст неіснуючого наказу фейковий", - написав Ляшко, зазначивши, що всі заклади охорони здоров'я працюють у штатному режимі.

За інформацією РБК-Україна, у підробленому указі йдеться про те, що держоргани влади нібито терміново евакуюються до Львова. І що нібито потрібно проводити евакуацію з усіх медустанов у Києві та на Схід від нього на Західну Україну. Зокрема, зловмисник зазначив, що всіх хворих треба виписати, а все медичне обладнання, яке неможливо вивезти, треба знищити. Фейковий документ розіслали до урядових організацій, до місцевих органів влади, зокрема до КМДА.

Нагадаємо, раніше у КМДА спростовували ще один фейк - у Києві поки не планують перевіряти систему оповіщення з включенням звуку сирен.

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Мінстерство охорони здоров'я України Віктор Ляшко
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