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Сирен в Киеве не будет. В КГГА опровергают фейки

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 14:06
Сирен в Киеве не будет. В КГГА опровергают фейки Фото: в Киеве 22 февраля не будут звучать сирены (РБК-Украина)
Автор: Каролина Гайдук

В Киеве не будут проверять систему оповещения с включением звука сирен во вторник, 22 февраля. В Киевской администрации призвали следить за официальными источниками.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Telegram.

"Сегодня, 22 февраля, в столице не запланировано проведение проверки системы оповещения с включением звука сирен. Информация, распространенная рядом СМИ, что такая проверка, якобы, произойдет сегодня, не соответствует действительности", - отметили в ведомстве.

В КГГА настойчиво просят не распространять непроверенную информацию и следить за официальными источниками.

Напомним, в конце прошлого года КГГА анонсировала проверку системы оповещения. Однако ее так и не утвердили.

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