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Срна получил тренерскую лицензию УЕФА

Киев, Вторник 10 ноября 2020 14:10
Срна получил тренерскую лицензию УЕФА
Фото: Дарио Срна (twitter.com/fcshakhtar)
Автор: Вера Олейник

Подсиживает Каштру?

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна стал обладателем тренерской лицензии УЕФА категории Pro. Хорват теперь может приступать к полноценной работе на посту главного тренера одного из клубов.

Об этом он сам сообщил с помощью своего Instagram-аккаунта.

Лицензия наивысшей категории дает право работать в качестве наставника по футболу клубов и сборных, которые входят в ассоциацию УЕФА.

Она действительна до конца 2023 года, ее можно продлить за счет курсов повышения квалификации.

Срна получил тренерскую лицензию УЕФА

Скрин со страницы Instagram

Напомним, ранее главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о своем возможном уходе из донецкого клуба в конце нынешнего сезона. Он и его команда будут открыты к предложениям по изменению места работы.

Срна провел в "Шахтере" 15 лет карьеры - с 2003 по 2018 годы. За "горняков" он отыграл 536 матчей, забил 49 мячей и выиграл с клубом 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 раз становился чемпионом, 7 раз выигрывал Кубок Украины и 8 - Суперкубок.

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Новости Украины Спорт ШахтерлицензияДарио Срнатренер

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