Срна получил тренерскую лицензию УЕФА

Фото: Дарио Срна (twitter.com/fcshakhtar)

Подсиживает Каштру?

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна стал обладателем тренерской лицензии УЕФА категории Pro. Хорват теперь может приступать к полноценной работе на посту главного тренера одного из клубов.

Об этом он сам сообщил с помощью своего Instagram-аккаунта.

Лицензия наивысшей категории дает право работать в качестве наставника по футболу клубов и сборных, которые входят в ассоциацию УЕФА.

Она действительна до конца 2023 года, ее можно продлить за счет курсов повышения квалификации.

Скрин со страницы Instagram

Напомним, ранее главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о своем возможном уходе из донецкого клуба в конце нынешнего сезона. Он и его команда будут открыты к предложениям по изменению места работы.

Срна провел в "Шахтере" 15 лет карьеры - с 2003 по 2018 годы. За "горняков" он отыграл 536 матчей, забил 49 мячей и выиграл с клубом 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 раз становился чемпионом, 7 раз выигрывал Кубок Украины и 8 - Суперкубок.