Каштру не исключил ухода из "Шахтера" в конце сезона

Фото: Луиш Каштру (facebook.com/fcshakhtar)

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о своем возможном уходе из донецкого клуба в конце нынешнего сезона. Он и его команда будут открыты к предложениям по поводу смены места работы.

Об этом он заявил в интервью EFE.

"Жизнь учит нас жить изо дня в день. В прошлом году мы выиграли УПЛ с разницей в 23 очка над вторым местом, вышли в полуфинал Лиги Европы. В будущем мы думаем, что у нас будут предложения, но все может произойти. Мы хотим быть чемпионами с Шахтером, а затем выслушать тех, кому интересна наша работа. Но в центре нашего внимания - "Шахтер", - сказал наставник.

Португальский специалист работает с "горняками" второй год, его контракт истекает летом 2021 года.

"Шахтер" в данный момент находятся на третьем месте турнирной таблицы УПЛ. Групповой этап Лиги чемпионов команда начала с выездной победы над мадридским "Реалом" - 3:2.

Напомним, следующий матч "горняки" проведут 27 октября против "Интера" в ЛЧ. Этот поединок пройдет в Киеве со зрителями.