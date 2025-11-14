В Україні зайнялися кадровим дефіцитом: стартувала важлива ініціатива

Відбувся запуск публічної ініціативи "Срібна економіка України: потенціал покоління 55+". Цей проєкт спрямований на пошук системних рішень для подолання кадрового дефіциту через залучення людей старшого віку до економічного життя країни.

Цілі

Ініціатива передбачає співпрацю державного, громадського секторів та бізнесу для розробки дієвих механізмів та практичних рішень, які покликані допомогти зменшити кадрову кризу, створити безбар’єрні умови праці та розкрити потенціал покоління 55+ як активної частини трудового потенціалу країни.

Офіційний старт відбувся під час зустрічі, присвяченої обговоренню цілей, завдань та етапів проєкту. У заході взяли участь представники ключових стейкхолдерів, дотичних до формування політики зайнятості та розвитку безбар’єрного ринку праці - Міністерства економіки України, Державної служби зайнятості, Федерації профспілок України та Конфедерації роботодавців України. А також представники Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, який забезпечує наукове підґрунтя дослідження, та ініціатору проєкту компанії JTI Україна.

Зустріч відкрила Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Національної академії наук України. Вона зазначила, що проєкт є унікальним для України, адже вперше дозволить комплексно вивчити ситуацію та знайти інструменти для залучення людей старшого віку до ринку праці як з боку роботодавців, так і з боку самих працівників.

"Україна стрімко старішає. У результаті постійно зростає частка тих, хто вже вийшов або виходить з працездатного віку. Але для людей старшого віку робота - це не лише джерело доходу, це спосіб залишатися активними, зберігати соціальні зв’язки, досвід і здоров’я. Ми маємо не просто допомогти їм знайти робоче місце, а створити можливість працювати там, де їхній досвід та зв’язки будуть найкориснішими для країни", - зазначає науковиця.

Двоетапність

Ініціатива буде впроваджуватися у два етапи. Перший етап передбачає проведення дослідження, спрямованого на виявлення основних причин низької участі людей старшого віку у ринку праці. У його межах буде проаналізовано як внутрішні бар’єри - стереотипи, відсутність мотивації чи можливостей для перекваліфікації, - так і зовнішні чинники з боку роботодавців та органів влади. Зокрема законодавчі, організаційні та культурні обмеження, що перешкоджають активному залученню покоління 55+ до зайнятості.

Другий етап передбачає створення платформи для підтримки діалогу між державою, бізнесом, громадськими організаціями. Мета платформи - спільна розробка практичних рішень, що сприятимуть залученню покоління 55+ до робочого середовища. У межах цього етапу буде підготовлено методичні рекомендації та приклади кращих практик для роботодавців і органів влади, які допоможуть усунути виявлені бар’єри, адаптувати міжнародний досвід і сформувати безбар’єрні, інклюзивні умови праці для людей старшого віку.

Використання результатів

Результати ініціативи мають стати практичною основою для розробки рішень, що допоможуть пом’якшити кадрову кризу та підвищити ефективність ринку праці. Водночас проєкт сприятиме активнішому залученню людей старшого віку до соціального життя та покращенню їхнього матеріального добробуту.

Це особливо актуально зараз, коли триває розробка нової Стратегії зайнятості України 2030. Результати дослідження та рекомендації, створені за участі всіх зацікавлених сторін, можуть стати важливою складовою цього документа, забезпечивши наукову обґрунтованість та ефективність запропонованих рішень.

"З одного боку, ми спостерігаємо зростаючий запит людей старшого віку на підвищення кваліфікації, опанування м’яких і цифрових навичок, які допомагають залишатися активними й конкурентоспроможними. З іншого - серед роботодавців чітко відзначається попит на надійність, відповідальність, досвід і здатність до наставництва, які притаманні саме цій віковій категорії. Наше завдання - подолати як кваліфікаційні бар’єри, так і соціальні упередження, забезпечити рівні можливості для навчання й розвитку та змінити ставлення до людей старшого віку: не як до тих, хто “допрацьовує”, а як до тих, хто формує якість, передає компетенції, навички й культуру", - зазначила заступниця директорки Державної служби зайнятості Валентина Рибалко.

"Ініціатива "Срібна економіка України” органічно поєднується з завданнями Національної стратегії з безбар’єрності та флагманського проєкту “Робота без бар’єрів”, який реалізує Міністерство економіки. Адже ми переконані: люди старшого віку - це не лише носії життєвої мудрості, а й потужний трудовий, професійний і менторський потенціал. Якщо спільними зусиллями держави, бізнесу та суспільства ми створимо умови для їхнього активного залучення до ринку праці, виграють усі - і економіка, і громади, і самі люди, які зможуть реалізувати свій досвід у нових ролях. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України готове долучатися до реалізації цієї ініціативи та сприятиме її практичному втіленню", - зазначила у своїй промові Наталія Ралько, начальник відділу з розвитку людського капіталу та соціального діалогу департаменту зайнятості Міністерства.

"Ми, як відповідальний бізнес із понад 26-річною історією в Україні, не залишаємося осторонь викликів для держави, зокрема непростої ситуації та кадрового дефіциту на ринку праці. Ця ініціатива є відображенням наших корпоративних цінностей: турботи, інклюзії та рівності. Для її реалізації ми поєднаємо власну експертизу, міжнародні підходи до активного довголіття та найкращі практики інших компаній. І плануємо працювати у постійному діалозі з державою, ринком і громадянським суспільством, щоб знайти ефективні рішення", - коментують у компанії JTI Україна.

Усі учасники заходу долучилися до обговорення та надали цінні пропозиції. Перші результати дослідження планується представити на початку наступного року.