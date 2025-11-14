В Украине занялись кадровым дефицитом: стартовала важная инициатива
Состоялся запуск публичной инициативы "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 55+". Этот проект направлен на поиск системных решений для преодоления кадрового дефицита через привлечение людей старшего возраста к экономической жизни страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.
Цели
Инициатива предусматривает сотрудничество государственного, общественного секторов и бизнеса для разработки действенных механизмов и практических решений, которые призваны помочь уменьшить кадровый кризис, создать безбарьерные условия труда и раскрыть потенциал поколения 55+ как активной части трудового потенциала страны.
Официальный старт состоялся во время встречи, посвященной обсуждению целей, задач и этапов проекта. В мероприятии приняли участие представители ключевых стейкхолдеров, касающихся формирования политики занятости и развития безбарьерного рынка труда - Министерства экономики Украины, Государственной службы занятости, Федерации профсоюзов Украины и Конфедерации работодателей Украины. А также представители Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины, который обеспечивает научную основу исследования, и инициатора проекта компании JTI Украина.
Встречу открыла Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины. Она отметила, что проект является уникальным для Украины, ведь впервые позволит комплексно изучить ситуацию и найти инструменты для привлечения людей старшего возраста к рынку труда как со стороны работодателей, так и со стороны самих работников.
"Украина стремительно стареет. В результате постоянно растет доля тех, кто уже вышел или выходит из трудоспособного возраста. Но для людей старшего возраста работа - это не только источник дохода, это способ оставаться активными, сохранять социальные связи, опыт и здоровье. Мы должны не просто помочь им найти рабочее место, а создать возможность работать там, где их опыт и связи будут полезными для страны", - отмечает ученая.
Двухэтапность
Инициатива будет внедряться в два этапа. Первый этап предусматривает проведение исследования, направленного на выявление основных причин низкого участия людей старшего возраста в рынке труда. В его рамках будут проанализированы как внутренние барьеры - стереотипы, отсутствие мотивации или возможностей для переквалификации, - так и внешние факторы со стороны работодателей и органов власти. В частности законодательные, организационные и культурные ограничения, препятствующие активному привлечению поколения 55+ к занятости.
Второй этап предусматривает создание платформы для поддержки диалога между государством, бизнесом, общественными организациями. Цель платформы - совместная разработка практических решений, способствующих привлечению поколения 55+ к рабочей среде. В рамках этого этапа будут подготовлены методические рекомендации и примеры лучших практик для работодателей и органов власти, которые помогут устранить выявленные барьеры, адаптировать международный опыт и сформировать безбарьерные, инклюзивные условия труда для людей старшего возраста.
Использование результатов
Результаты инициативы должны стать практической основой для разработки решений, которые помогут смягчить кадровый кризис и повысить эффективность рынка труда. В то же время проект будет способствовать более активному привлечению людей старшего возраста к социальной жизни и улучшению их материального благосостояния.
Это особенно актуально сейчас, когда идет разработка новой Стратегии занятости Украины 2030. Результаты исследования и рекомендации, созданные при участии всех заинтересованных сторон, могут стать важной составляющей этого документа, обеспечив научную обоснованность и эффективность предложенных решений.
"С одной стороны, мы наблюдаем растущий запрос людей старшего возраста на повышение квалификации, овладение мягкими и цифровыми навыками, которые помогают оставаться активными и конкурентоспособными. С другой - среди работодателей четко отмечается спрос на надежность, ответственность, опыт и способность к наставничеству, которые присущи именно этой возрастной категории. Наша задача - преодолеть как квалификационные барьеры, так и социальные предубеждения, обеспечить равные возможности для обучения и развития и изменить отношение к людям старшего возраста: не как к тем, кто "дорабатывает", а как к тем, кто формирует качество, передает компетенции, навыки и культуру", - отметила заместитель директора Государственной службы занятости Валентина Рыбалко.
"Инициатива "Серебряная экономика Украины" органично сочетается с задачами Национальной стратегии по безбарьерности и флагманского проекта "Работа без барьеров", который реализует Министерство экономики. Ведь мы убеждены: люди старшего возраста - это не только носители жизненной мудрости, но и мощный трудовой, профессиональный и менторский потенциал. Если совместными усилиями государства, бизнеса и общества мы создадим условия для их активного привлечения к рынку труда, выиграют все - и экономика, и громады, и сами люди, которые смогут реализовать свой опыт в новых ролях. Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины готово участвовать в реализации этой инициативы и будет способствовать ее практическому воплощению", - отметила в своей речи Наталья Ралько, начальник отдела по развитию человеческого капитала и социального диалога департамента занятости Министерства.
"Мы, как ответственный бизнес с более чем 26-летней историей в Украине, не остаемся в стороне от вызовов для государства, в частности непростой ситуации и кадрового дефицита на рынке труда. Эта инициатива является отражением наших корпоративных ценностей: заботы, инклюзии и равенства. Для ее реализации мы объединим собственную экспертизу, международные подходы к активному долголетию и лучшие практики других компаний. И планируем работать в постоянном диалоге с государством, рынком и гражданским обществом, чтобы найти эффективные решения", - комментируют в компании JTI Украина.
Все участники мероприятия присоединились к обсуждению и предоставили ценные предложения. Первые результаты исследования планируется представить в начале следующего года.
Статистика
По данным Минсоцполитики, уже к 2030 году каждый четвертый украинец будет старше 60 лет. В то же время только 13,2% людей в возрасте 60-70 лет трудоустроены, тогда как в странах ОЭСР средний показатель составляет 37%.
Сейчас Украине не хватает около 4,5 млн работников, а до 2 млн людей пенсионного возраста могли бы быть привлечены к работе при условии создания благоприятных условий, гибких форматов занятости и преодоления стереотипов.
Исследование должно определить, что именно поможет людям старшего возраста оставаться активными или возвращаться на работу. Его результаты станут основой для разработки практических решений, которые будут способствовать привлечению поколения 55+ к рынку труда и уменьшению кадрового дефицита в Украине.