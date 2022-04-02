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Кошти за пробне ЗНО можна буде повернути до кінця року, – Шкарлет

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Київ, Субота 02 квітня 2022 18:36
Кошти за пробне ЗНО можна буде повернути до кінця року, – Шкарлет Фото: ЗНО через війну довелося скасувати (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет анонсував повернення коштів школярам, які зареєструвалися на пробний етап Зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал урядовця.

Шкарлет підтвердив, що після підписання президентом указу про скасування ЗНО потреби в пробному тестуванні немає. Він анонсував розробку схеми повернення коштів.

"Повідомляю, що всі, хто зареєструвався, до кінця року зможуть повернути кошти, що не були використані для підготовки до пробного ЗНО. Наразі Український центр оцінювання якості освіти розробляє відповідний механізм", – заявив міністр.

За його словами, незабаром деталі щодо повернення оплати опублікують на сайті Міносвіти. Шкарлет також закликав поставитися з розумінням до коректив у запланованих освітніх заходах.

Нагадаємо, що вступна кампанія-2022 відбуватиметься за спеціально схваленою процедурою.

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