Средства за отмену пробного ВНО вернут: комитет Рады согласовал решение

Бюджетный комитет Верховной рады согласовал решение о возврате средств из-за отмены пробного ВНО (Внешнего независимого оценивания, - ред.). Общая сумма составляет 52,5 млн гривен.

Об этом заявила в.и о министра образования Любомира Мандзий с трибуны ВР.

Она сообщила, что 17 июня правительство утвердило порядок использования средств: общая сумма возврата 52 млн 450 тыс. гривен. По ее словам, возврат средств будет осуществляться через отделения Приватбанка.

"Все участники пробного ВНО, у которых есть карточка Приватбанка получат СМС на номер телефона с информацией о зачислении средств", - добавила она.

Ранее сообщалось, что за участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет.

Напомним, все готово для проведения внешнего независимого оценивания с 25 июня.

Отметим, Верховная рада отменила обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.