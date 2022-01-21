Средства из "ковидного" фонда были потрачены эффективно, - "Укравтодор"

"Укравтодор" ответил на обвинения в якобы неэффективном расходовании средств из Фонда борьбы с Covid-19. Ряд СМИ, отметили в агентстве, распространяют "манипулятивную информацию" о результатах проверки, проводимой Государственной аудиторской службой Украины (ГАСУ).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укравтодора" на официальной Facebook-странице.

Проверка действительно имела место, однако то, что в ее ходе установлены факты нецелевого расходования средств, не соответствует действительности.

"Важно понимать, что все замечания Госаудитслужбы касаются формальных нарушений на этапе закупок, а не строительства конкретных объектов. Часть замечаний исправлена ​​в ходе мониторинга, однако все остальные замечания обжалованы в суде", - отмечают в "Укравтодоре".

В Агентстве разъясняют: обнаруженные нарушения вообще не связаны с финансовой составляющей. Речь идет о случаях, когда, например, не указан адрес заказчика. Такие формальные нарушения не влияют на саму процедуру закупки и ее результаты. Кроме того, когда то, или иное замечание обжаловалось в суде, в подавляющем большинстве подобных исков (99%) решение оказывалось принятым в пользу заказчиков.

Важно и то, что большинство проектов прошли через "сито" Антимонопольного комитета, который со своей стороны также проверил законность осуществленных закупок.

Наконец, сама ГАСУ дала положительный вывод о привлечении "Укравтодором" "ковидных" средств. В ее отчете утверждается, что "Укравтодор" использовал финансовый ресурс по целевому назначению и с соблюдением требований действующего законодательства. Но в то же время система контроля, которую обеспечивают предприятия и учреждения, входящие в сферу управления "Укравтодора", требует изменений.

В частности, ГАСУ рекомендует привлекать независимый технадзор и внедрять методику оценки некачественных работ. Плюс обеспечивать контроль качества работ на протяжении всего инфраструктурного цикла эксплуатации объектов.

Необоснованность упреков доказывает также минимальное количество судебных решений, вынесенных в пользу ГАСУ. Так, в частности, Службами автомобильных дорог уже обжаловано в суде 97 из 122 закупок, в которых, по мнению ГАСУ, могут иметь нарушения. Из этих 97 дел 62 ГАСУ проиграла, и только в одном случае решение было вынесено в ее пользу.

"Поэтому говорить о миллиардных потерях бюджета, как это представляют в некоторых онлайн-изданиях, некорректно. Все средства из Фонда использованы по целевому назначению и с соблюдением требований действующего законодательства - о чем и говорится в отчете", - добавили в "Укравтодоре".