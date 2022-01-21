Кошти з "ковідного" фонду були витрачені ефективно, - "Укравтодор"

"Укравтодор" відповів на обвинувачення щодо начебто неефективного витрачання коштів з Фонду боротьби з Covid-19. Низка ЗМІ, зазначили в агентстві, розповсюджують "маніпулятивну інформацію" про результати перевірки, яку проводила Державна аудиторська служба України (ДАСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укравтодору" на офіційній Facebook-сторінці.

Перевірка справді мала місце, однак те, що під час неї встановлено факти нецільового витрачання коштів, не відповідає дійсності.

"Важливо розуміти, що всі зауваження Держаудитслужби стосуються формальних порушень на етапі закупівель, а не будівництва конкретних об’єктів. Частину зауважень виправлено під час моніторингу, однак всі інші зауваження оскаржені в суді", - зазначають в "Укравтодорі".

В Агентстві роз’яснюють: віднайдені порушення взагалі не пов’язані з фінансовою складовою. Йдеться про випадки, коли, приміром, не вказано адресу замовника абощо. Такі формальні порушення не впливають на саму процедуру закупівлі та її результати. Крім того, тоді, коли те чи інше зауваження оскаржувалося в суді, у переважній більшості таких позовів (99%) рішення було прийнято на користь замовників.

Важливим є і те, що більшість проектів пройшло через "сито" Антимонопольного комітету, який зі свого боку також перевірив законність здійснених закупівель.

Зрештою, сама ДАСУ дала позитивний висновок щодо залучення "Укравтодором" "ковідних" коштів. У її звіті стверджується, що "Укравтодор" використовував фінансовий ресурс за цільовим призначенням та з дотриманням вимог чинного законодавства. Але водночас система контролю, яку забезпечують підприємства та установи, що входять до сфери управління "Укравтодору", потребує змін.

Зокрема, ДАСУ рекомендує залучати незалежний технагляд та впроваджувати методику оцінки неякісних робіт. Плюс забезпечувати контроль за якістю робіт протягом усього інфраструктурного циклу експлуатації об’єктів.

Необґрунтованість закидів доводить також мінімальна кількість судових рішень, які було винесені на користь ДАСУ. Так, зокрема, Службами автомобільних доріг вже оскаржено до суду 97 з 122 закупівель, в яких, на думку ДАСУ, можуть міститися порушення. Із цих 97 справ 62 ДАСУ програла, і лише в одному випадку рішення було винесене на її користь.

"Тому говорити про мільярдні втрати бюджету, як це подають у деяких онлайн-виданнях, некоректно. Усі кошти з Фонду використано за цільовим призначенням та з дотриманням вимог чинного законодавства - про що і зазначається у звіті", - додали в "Укравтодорі".