Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца: как он будет работать

Президент Украины Владимир Зелеленский предлагает направить средства от использования украинских недр на образование детей. Средства на персональных счетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время послания к Раде, которое транслировалось в Youtube .

"Средства за использование украинских недр будут накапливаться на личных счетах детей граждан Украины", - сказал он.

Он сообщил, что это средства от принятого законопроекта 5600. "До 10 декабря я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца", - отметил президент.

По его словам, после достижения совершеннолетия дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине.

