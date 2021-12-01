Зеленський анонсував економічний паспорт українця: як він працюватиме

Президент України Володимир Зелеленський пропонує спрямувати кошти від використання українських надр на освіту дітей. Кошти на персональних рахунках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час послання до Ради, яке транслювалося в Youtube .

"Кошти за використання українських надр будуть накопичуватися на особистих рахунках дітей громадян України", - сказав він.

Він повідомив, що це кошти від прийнятого законопроекту 5600. "До 10 грудня я вношу законопроект про економічний паспорт українця", - зазначив президент.

За його словами, після досягнення повноліття діти зможуть використовувати ці гроші для отримання освіти в Україні.

