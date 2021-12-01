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Зеленський анонсував економічний паспорт українця: як він працюватиме

Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зелеленський пропонує спрямувати кошти від використання українських надр на освіту дітей. Кошти на персональних рахунках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час послання до Ради, яке транслювалося в Youtube.

"Кошти за використання українських надр будуть накопичуватися на особистих рахунках дітей громадян України", - сказав він.

Він повідомив, що це кошти від прийнятого законопроекту 5600. "До 10 грудня я вношу законопроект про економічний паспорт українця", - зазначив президент.

За його словами, після досягнення повноліття діти зможуть використовувати ці гроші для отримання освіти в Україні.

Нагадаємо, Верховна рада 30 листопада прийняла закон про збільшенні ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету. Документ 5600 стосується як підприємств, так громадян України.

В ході розгляду законопроекту з документа була виключена поправка № 97 про формулу розрахунку ставок ренти на руду. Поправку виключили за пропозицією народного депутата Давида Арахамії, який заявив, що "нинішні світові ціни не відповідають очікуванням, які були на початковому етапі".

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Володимир Зеленський