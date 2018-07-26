Счетная палата выявила нарушения в использовании средств на "Евровидение-2017"

НОТУ потратила с нарушением действующего и бюджетного законодательства 46,2 млн гривен

В использовании средств на проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" в Украине выявлены существенные недостатки. Об этом говорится в сообщении на сайте Счетной палаты Украины.

Сообщается, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) потратила с нарушением действующего и бюджетного законодательства 46,2 млн гривен, в том числе 1,6 млн гривен не по целевому назначению, 13,4 млн гривен - неэкономно.

Кроме того, было допущено неэффективное управление 9 млн гривен. Также есть просроченная дебиторская задолженность на 0,7 млн гривен.

В Счетной палате отметили, что до сих пор не возвращено 430,6 млн гривен, которые были перечислены Европейскому вещательному союзу из резервного фонда госбюджета в 2016 году.

Из-за ненадлежащего контроля НОТУ за выполнением собственных предписаний и отсутствие действенного контроля Госкомтелерадио, как органа управления имуществом, исключительные имущественные права интеллектуальной собственности в целом на сумму 33,9 миллиона гривен не учитывлись.

По данным бухгалтерского учета не учитывались, исключительные имущественные права интеллектуальной собственности в целом на сумму 33,9 миллиона гривен не учитывались.

Всего на подготовку и проведение в Украине в 2017 году "Евровидения" потрачено 325,3 млн гривен из общего фонда госбюджета, 192,8 млн гривен субвенций из местного бюджета Киева, 77,4 млн гривен средств от хозяйственной деятельности, полученных НОТУ при подготовке конкурса, а также 192 млн гривен средств других центральных органов исполнительной власти Украины.

В общем, совокупные расходы составляют 787,5 млн гривен, отмечает Счетная палата.

Напомним, при этом ранее ответственная за организацию и проведение "Евровидения-2017" НОТУ не прибегала к системным нарушениям и злоупотреблениям, которые бы свидетельствовали о хищении государственных средств.