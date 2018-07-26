Рахункова палата виявила порушення у використанні коштів на "Євробачення-2017"

НСТУ витратила з порушенням чинного законодавства та бюджетного законодавства 46,2 млн гривень

У використанні коштів на проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017" в Україні виявлено суттєві недоліки. Про це йдеться в повідомленні на сайті Рахункової палати України.

Повідомляється, що Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) витратила з порушенням чинного законодавства та бюджетного законодавства 46,2 млн гривень, у тому числі 1,6 млн гривень не за цільовим призначенням, 13,4 млн гривень - неекономно.

Крім того, було допущено неефективне управління 9 млн гривень. Також є прострочена дебіторська заборгованість на 0,7 млн гривень.

У Рахунковій палаті зазначили, що досі не повернуто 430,6 млн гривень, які були перераховані Європейському мовному союзу з резервного фонду держбюджету в 2016 році.

Через неналежний контроль НСТУ за виконанням власних приписів та відсутність дієвого контролю Держкомтелерадіо, як органу управління майном, виключні майнові права інтелектуальної власності в цілому на суму 33,9 мільйона гривень не враховувалися.

За даними бухгалтерського обліку не враховувалися, виключні майнові права інтелектуальної власності в цілому на суму 33,9 мільйона гривень не враховувалися

Загалом, за даними Рахункової палати, на підготовку та проведення в Україні у 2017 році "Євробачення" витрачено 325,3 млн гривень із загального фонду держбюджету, 192,8 млн гривень субвенцій з місцевого бюджету Києва, 77,4 млн гривень коштів від господарської діяльності, отриманих НСТУ при підготовці конкурсу, а також 192 млн гривень коштів інших центральних органів виконавчої влади України

Загалом, сукупні витрати складають 787,5 млн гривень, відзначає Рахункова палата.

Нагадаємо, при цьому раніше відповідальна за організацію і проведення "Євробачення-2017" НСТУ не вдавалася до системних порушень і зловживань, які б свідчили про розкрадання державних коштів.