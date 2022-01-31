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Середня зарплата в Україні перевищила 14 тисяч гривень: у яких галузях платять більше

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Україна, Понеділок 31 січня 2022 16:28
Середня зарплата в Україні перевищила 14 тисяч гривень: у яких галузях платять більше Фото: найбільше в Україні заробляють фінансисти і айтішники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2021 року становила 14 014 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 20,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, зарплати в авіаційному транспорті за рік зросли на 31,5% до 28 506 гривень і залишаються найвищими в Україні.

Також високі зарплати у сфері "Інформація та телекомунікації", де вони зросли на 28,4% до 25 530 гривень. У сфері "Фінансова та страхова діяльність" середні зарплати зросли на 17,6% до 23 975 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 31,5% до 11 825 гривень, освітян - на 27,5% до 11 817 гривень.

У промисловості зарплати зросли на 16,8% до 14 902 гривень, у сільському господарстві - на 20,5% до 11 733 гривень, у будівництві - на 14,8% до 11 289 гривень, на транспорті - на 15,8% до 13 837 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність", де вони зросли на 20,1% до 8 214 гривень.

Середня зарплата в Україні перевищила 14 тисяч гривень: у яких галузях платять більше

Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в грудні 2021 року склала 17 453 гривні. Це на 3 274 гривні більше у порівнянні з груднем минулого року (14 179 гривень). За даними Держстату, за останній рік зарплата зросла на 23,1%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 11,9%.

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Державна служба статистики
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