Середня зарплата в Україні дещо зросла

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Середня зарплата за вересень зросла на 150 гривень

В Україні середня зарплата у вересні 2019 року зросла на 150 гривень і склала 10687 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

Повідомляється, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника у вересні склала 10687 гривень, що в 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 гривень). Порівняно з серпнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,4% (150 гривень), а за останні 12 місяців - на 18,2%.

Зазначимо, в серпні середня зарплата в Україні впала на 434 гривні - до 10537 гривень.

За даними Держстату, у вересні найвищі зарплати традиційно отримували працівники банківського і фінансового секторів - понад 19,9 тис. гривень, а також IT-фахівці - понад 17 тис. гривень.

Працівники системи охорони здоров'я продовжують отримувати найнижчі зарплати - трохи менше 7 тисяч гривень.

В регіональному розрізі найбільші зарплати отримують жителі Києва - в середньому 15,62 тис. гривень на місяць, а найнижчі зарплати в Чернівецькій області - 8338 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень тіньової економіки в Україні в 2018 році склав 47,2% від загального обсягу ВВП, трохи підвищившись порівняно з 2017 роком (46,8%).