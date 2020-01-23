Средняя выплата больничных выросла на четверть

Средний размер пособия по больничным в 2019 году составил 281,4 грн за каждый день болезни, что на 26% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

По данным фонда, в целом в прошлом году на финансирование пособий по временной потере трудоспособности было направлено 9,9 млрд грн. Выплаты получили почти 2,2 млн работающих.

Как напомнили в пресс-службе, пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода) в случае наступления одного из следующих страховых случаев

временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;

- необходимости ухода за больным ребенком

- необходимости ухода за больным членом семи;

ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;

- карантина, наложенного органами санитарно-эпидемиологической службы;

- временного перевода застрахованного лица согласно медицинскому заключению на более легкую, нижеоплачиваемую работу;

- протезирования с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;

- нахождения на лечении в реабилитационном отделении санаторно-курортного учреждения после перенесенных заболеваний и травм

Напомним, на счет Фонда социального страхования в течение 2019 года поступило 25,069 млрд грн, что составляет 99,6% от запланированной сметы.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2019 года составила 10727 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем.