Середня виплата лікарняних зросла на чверть

За кожен день на лікарняному виплачують 281 грн
Середній розмір допомоги за лікарняними у 2019 році склав 281,4 грн за кожен день хвороби, що на 26% більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування України.
За даними фонду, загалом у минулому році на фінансування допомог з тимчасової втрати працездатності було направлено 9,9 млрд грн. Виплати отримали майже 2,2 млн працюючих.
Як нагадали в прес-службі, допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання одного з таких страхових випадків
Нагадаємо, на рахунок Фонду соціального страхування України упродовж 2019 року надійшло 25,069 млрд грн, що становить 99,6% від запланованого кошторису.
Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у листопаді 2019 року склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем.