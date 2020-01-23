Середня виплата лікарняних зросла на чверть

Середній розмір допомоги за лікарняними у 2019 році склав 281,4 грн за кожен день хвороби, що на 26% більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування України.

За даними фонду, загалом у минулому році на фінансування допомог з тимчасової втрати працездатності було направлено 9,9 млрд грн. Виплати отримали майже 2,2 млн працюючих.

Як нагадали в прес-службі, допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання одного з таких страхових випадків

тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;

- необхідності догляду за хворою дитиною

- необхідності догляду за хворим членом сім'ї;

- догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;

- карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;

- тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;

- протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

- перебування на лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Нагадаємо, на рахунок Фонду соціального страхування України упродовж 2019 року надійшло 25,069 млрд грн, що становить 99,6% від запланованого кошторису.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у листопаді 2019 року склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем.