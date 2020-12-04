Середня вартість ремонту 1 км доріг у 2020 стала дешевше на 4,5 млн грн, - CoST Ukraine

Фото: ремонт дороги (facebook.com)

Проведення реконструкційних та будівельних робіт на українських дорогах стало набагато дешевшим у порівнянні з попереднім роком, при цьому загальна якість робіт підвищилася.

Про це свідчать дані ініціативи з прозорості будівництва CoST Ukraine, на які посилається "ЦТС".

"Згідно з результатами моніторингу CoST Ukraine, дорожниками у 2020 році було виконано 14,35 км нового будівництва, 77,29 км реконструкції, 449,7 км капітального ремонту і 4 395,4 км поточного середнього ремонту", - повідомляється на сайті.

Згідно з розрахунками CoST, середня вартість будівництва нових доріг в цьому році знизилася на 14,3% в порівнянні з показниками 2019 року. Середня вартість реконструкції зменшилася майже у два рази - на 44,7%.

"Що стосується поточного середнього ремонту, то вартість 1 км таких робіт у 2020 році склала в середньому 11,193 млн грн або на 91,6% більше, ніж у 2019 році", - пише "ЦТС".

За причиною подорожчання вартості середнього поточного ремонту є включення до складу комплексного ремонту посилення дорожнього підстави, облаштування освітлення, бар'єрних огороджень і нових дорожніх знаків. Все це збільшує довговічність відремонтованих доріг, відзначають в CoST.

У цілому експерти відзначили правильність підходу "Укравтодору" до робіт на трасах країни. Позитивною тенденцією є пріоритезація на великих обсягах робіт.

"Укравтодор" вибрав правильну тактику ремонтувати великі ділянки доріг, а не відновлювати автодороги невеликими відрізками, за кілька кілометрів", - підкреслив директор CoST Ukraine Святослав Абрамов.

Нагадаємо, раніше голова "Укравтодору" Олександр Кубраков заявив, що за 81 млрд грн в цьому році було отримано 3 926 км доріг.

"Тобто, середня вартість 1 км у 2020 році склала 20,6 млн грн. Виходить, що в цьому році ремонт 1 км дешевше на 4,5 млн грн", - зауважив він.

Як відомо: раніше соцопитування показав, що 64% українців підтримують реалізацію програми "Велике будівництво".