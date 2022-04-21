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Средняя пенсия военных пенсионеров превысила 8500 гривен

Фото: пенсия военных достигла 8500 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 2022 года впервые за много лет в Украине были проиндексированы пенсии военным пенсионерам. Благодаря этому их средний размер превысил 8500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минисоцполитики.

По данным пресс-службы, средний размер пенсии украинцев после индексации составил 4370 гривен.

По состоянию на начало апреля в Украине пенсии в Украине получают 10,8 миллионов человек, из которых более 540 тысяч - военные пенсионеры.

Напомним, пенсии украинцев в результате индексации с 1 марта 2020 года в среднем выросли на 380 гривен. Повышенные пенсии получили около 10 млн получателей.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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