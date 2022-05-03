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Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 9,5% до 4370 гривень

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 15:00
Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 9,5% до 4370 гривень Фото: пенсія зросла на 9,5% (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 квітня 2022 року. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, середній розмір пенсії за квартал зріс на 378,92 гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень.

При цьому кількість пенсіонерів склала 10,8 млн осіб.

Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 9,5% до 4370 гривень

Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

  • до 2000 грн - 3,7%,
  • від 2001 до 3000 грн - 40,4%,
  • від 3001 до 4000 грн - 20,5%,
  • від 4001 до 5000 грн - 10,9%,
  • від 5001 до 10000 грн - 18,3%,
  • понад 10000 грн - 6,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 991,53 гривень. За 2021 рік пенсія зросла на 484,02 гривень або на 13,8%.

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