Средняя пенсия за квартал выросла на 54 гривны, пенсионеров стало меньше на 85 тысяч

По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 10 968 143 пенсионеров. Это на 84 706 меньше, чем на 1 апреля (11 052 849).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Средний размер пенсии на 1 июля составлял 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на -54,13 или на 1,45% (на 1 апреля 2021 года средний размер пенсий составлял 3 724,65 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, за 2020 год средний размер пенсий в Украине вырос на 424,53 гривен или на 13,8% до 3 507,51 гривен. Инфляция за год составила 5,0%.

Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума. Средний размер повышения для 5,42 млн человек составил 49,35 гривен.

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, прибавку до 100 гривен включительно получили 46,3% пенсионеров.