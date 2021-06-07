Средний возраст жизни украинцев может увеличиться на 10 лет: от чего это зависит

В случае принятия закона у промышленности будет 12 лет для того, чтобы перейти на новые технологии и внедрить новые методы управления, стать более экологически безопасными.

Также с вступлением в силу документа предприятия вместо 3 разрешительных документов будут получать один - интегрированный, что является существенной экономией времени. По словам Стрельца, сегодня в среднем 82 дня бизнес тратит для того, чтобы оформить один разрешительный документ.

Предусмотрен и открытый доступ общественности к информации и участие в принятии решений.

"В конечном итоге поэтапное уменьшение промышленного загрязнения может увеличить средний возраст жизни украинцев до 10 лет, будет способствовать росту ВВП и инвестиционной привлекательности Украины", - сказано в сообщении.