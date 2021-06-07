Середній вік життя українців може збільшитися на 10 років: від чого це залежить

Поетапне зменшення промислового забруднення дозволить збільшити середній вік життя українських громадян на 10 років. Законопроект №4167 є правовою цеглиною зменшення промзабруднення.

У разі ухвалення закону у промисловості буде 12 років для того, щоб перейти на нові технології та запровадити нові методи керування, стати більш екологічно безпечними.

Також із набуттям чинності документом підприємства замість 3 дозвільних документів отримуватимуть один - інтегрований, що є суттєвою економією часу. За словами Стрільця, сьогодні в середньому 82 дні бізнес витрачає для того, щоб оформити один дозвільний документ.

Передбачений і відкритий доступ громадськості до інформації та участь у прийнятті рішень.

"У кінцевому результаті поетапне зменшення промислового забруднення може збільшити середній вік життя українців до 10 років, сприятиме зростанню ВВП та інвестиційній привабливості України", - сказано у повідомленні.