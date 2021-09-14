Среднемесячная зарплата в конце следующего года превысит 17,5 тысяч гривен, - Шмыгаль

Он отметил, что среднемесячная заработная плата в следующем году - 15 258 гривен.

"Это достаточно высокий уровень. Это значит, что уже в конце года средняя заработная плата будет достигать более 17 500 гривен. И это будет позволять расти реальному уровню заработной платы", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, правительство следит за тем, чтобы росла не только номинальная заработная плата, но и реальная.